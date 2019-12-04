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Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz: "(NATO) Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik kabul...

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, NATO üyesi ülkelerin PYD/YPG'ye karşı tavrını eleştirerek, "Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik olarak kabul ediyorlar.

04.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:28Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz:
Bağımsız Öztürk Yılmaz, NATO üyesi ülkelerin PYD/YPG'ye karşı tavrını eleştirerek, "Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik olarak kabul ediyorlar." dedi.
Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, NATO'da dayanışma ve hedeflerde bir uyum olmadığını ifade etti.
NATO üyesi ülkelerin PYD/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmesi gerektiğini belirten Yılmaz, " 'nin, eğer PYD/YPG terör örgütü kabul edilmezse Baltık ülkeleri savunma planını veto edeceğini açıklaması doğru bir yaklaşım. Ancak bunun arkasında durması lazım. Bugün gördüğümüz, Türkiye hariç, masanın etrafındaki bütün ülkeler ve liderler, bu PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını söylüyorlar ama iş metne, yazılı hale dökmeye gelince, burada yan çiziyorlar." dedi.
Türkiye'ye bir anlamda, "Siz Baltık ülkelerinin savunması konusunda üzerinize düşeni yapacaksınız ancak size PYD, YPG, PKK saldırdığı zaman biz bu konuda sizinle aynı safta savaşmayacağız" denildiğini dile getiren Yılmaz, kollektif savunmanın temellerin çatırdadığını belirtti.
"Bizim terörist olarak gördüklerimizi müttefik olarak kabul ediyorlar." diyen Yılmaz, Türkiye'nin dış politikasını ciddi anlamda derinleştirmesi gerektiğini savundu.
Öztürk Yılmaz, NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye karşı tutumları dikkate alındığında savunma sanayinin de geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.
Yaklaşık 1 milyona yakın Uygur Türkü'nün Çin'de, toplama kamplarında büyük zulme maruz kaldığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin bu konuda yeterince hassasiyet göstermediğini iddia etti.
Türkiye'nin Çin ile ilişkilerde bu konuyu "halının altına süpürdüğünü" savunan Yılmaz, bir halkın asimilasyona tabi tutulduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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