Haberler » Güncel » Bağımsız Eğitim-Sen İzmir İl Temsilcisi belli oldu - Haber

Bağımsız Eğitim-Sen İzmir İl Temsilcisi belli oldu

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu bünyesindeki Bağımsız Eğitim Sendikasının İzmir İl Temsilciliğine Mehmet Güleç getirildi.

14.11.2019 14:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:16Bağımsız Eğitim-Sen İzmir İl Temsilcisi belli oldu
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu bünyesindeki Bağımsız Eğitim Sendikasının İl Temsilciliğine Mehmet Güleç getirildi.

Bağımsız Eğitim Sendikasının İzmir İl Temsilcisi belli oldu. Sendikanın temsilcisi eğitimci-yazar Mehmet Güleç oldu. Mehmet Güleç yaptığı açıklamada, "Bağımsız Eğitim Sendikası İzmir il Temsilciliğine getirildiğimi öğrenmiş bulunmaktayım. Bağımsız Eğitim Sendikası İzmir İl Temsilciliği olarak sendikal mücadelemize azim ve kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu kutlu yolda bizimle birlikte yol alacak; özgür, kararlı ve cesur insanlarla siyasetten bağımsız kalarak sendikal mücadele vermek üzere teşkilatlanma çalışmalarımıza hız vereceğiz" dedi. - İZMİR

Mehmet Güleç, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:04 Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
17:04 Öğrencilerden huzurevine ziyaret
17:04 Elektrikli süpürgenin içerisine saklanan uyuşturucuyu jandarma buldu
17:02 Malatya'da 61 ton sahte içki ele geçirildi
17:02 Huzurevine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 17:05:16