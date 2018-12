Bağımsız gönüllüler eğitimi denetleyecek

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:56



Bağımsız gönüllüler eğitimi denetleyecekESKİŞEHİR - BİLGE-TÜRK Eğitim Vakfının alt kuruluşu olan Bağımsız Eğitim Denetleme ve Değerleme Akreditasyon Kurumu (EDEE-TÜRK), eğitimde tüm yönleri ile kaliteyi arttırmak ve izlemek üzere geliştirilmiş bağımsız değerleme ve akreditasyon kuruluşu amacıyla çalışmalarına başlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Dünyası Mütevelli Heyeti Üyesi Güngör Azim Tuna , "Eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik, okullarımızın kalitesini arttırmaya yönelik, velilerimizin okul seçerken hangi okula gönderelim sorusuna çok rahat hemen cevap bulabilecekleri EDEE-TÜRK kalifikasyon belgesine sahip olan bir okul varsa belli bir seviyede bunların kategorileri de olacak" dedi."Dış görünüşe takılmadan eğitimin içeriğiyle ilgileniyoruz"Tuna, "Uygulamada ben müfettişlerimizi eleştirmiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın tabii ki bir yapısı var, onlar okullarımızın denetimini yapıyorlar. A'dan Z'ye her şeyine bakıyorlar ama bu denetimler genelde fiziki bir takım eksikleri tespit etmekle geçiyor. Bizim denetim sistemimizin genel yapısı da budur aslında ama biz bundan daha ziyade binaya dış görünüşe takılmadan aslında eğitimin içeriği, orada çocuklarımıza verilmesi gerekenler yani bilgiyi ne kadar verebiliyoruz, bilim ve teknolojiden ne kadar yararlanabiliyoruz, bilim dünyasında ülkemizi söz sahibi yapabilmek için ne yapmamız gerekli. Bir taraftan bir işin felsefi boyutu, hikmeti, bilgiyi sevdirmek, kendi değerlerini tanıması ve ülkesi için bir idealizm oluşturmak ama diğer taraftan da bugünün dünyasında gereken donanımı yani yabancı dil, bilim teknoloji olarak her yönüyle kendini geliştirebileceği bir ortam hazırlamak. Eğitim kurumlarımızın buna kendini hızlı bir şekilde adapte etmesi gerekiyor. Eskişehir 'in eğitim başkenti olması bizimi için bir anlam ifade ediyor. Buradan belki böyle bir hareketin başlamış olması ve buradan bir mesaj verilmesi de çok anlamlı olacak" dedi.Değişen yaşam şartları ve teknolojik gelişmelerle birlikte gelecek nesillerin ve kuşakların insanlık yararına etkileşimlerini, aynı zamanda modern çağın bilgi ve teknolojisini üst düzeyde kullanabilmeyi amaçlayan EDEE-TÜRK gönüllülük esasına dayanıyor. Profesyonel disiplin içerisinde yetişmiş 33 değerlendirmeciden oluşan vakıf, 7 bölge 81 ilde görev alacak. Farklı konular üzerinde 2 aşamada gerçekleşen akredite ve değerlendirme süreci sonunda kurumlara EDEE-TÜRK akreditasyon belgesi verilecek ve 3 yıl geçerli olacak. Puan sistemi üzerinden kalite belgesine sahip eğitim yuvaları; yetersiz, geliştirilmeli, iyi ve pekiyi olarak akredite puanlarını alacaklar.