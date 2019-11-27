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Bağımsız İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, Meclis'te Uygur Türkleri ile bir araya geldi Açıklaması

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, tüm dünyanın sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye'nin, Doğu Türkistanlılara uygulanan zalimliğe karşı elinden geleni yaptığını söyledi.

27.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:54Bağımsız İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, Meclis'te Uygur Türkleri ile bir araya geldi Açıklaması
Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, tüm dünyanın sessiz kaldığı bir ortamda 'nin, Doğu Türkistanlılara uygulanan zalimliğe karşı elinden geleni yaptığını söyledi.
Yeneroğlu, Mecliste, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu bir grup Türkü ile bir araya geldi.
Mustafa Yeneroğlu, yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinde Müslümanların acı çektiği bir ortamda sessiz kalmanın mümkün olmadığını ifade etti.
Çin'in, Uygur Türklerine karşı uyguladığı baskının devam ettiğini ifade eden Yeneroğlu, "Farklı verilere göre 900 bin ila 1 milyon 800 bin Uygur Türkü'nün, görülmemiş bir biçimde konsantrasyon kamplarında tutulduğu, her türlü işkenceye maruz kaldığı, insanların kısırlaştırıldığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Tüm dünyanın sessiz kaldığı bir ortamda Türkiye, uluslararası arenada, Doğu Türkistanlılara uygulanan zalimliğe karşı elinden geleni yapıyor. Arzu ettiğimiz, bu meselelerin çok daha fazla gündeme getirilmesidir, BM'nin gündeminden hiç düşürülmemesidir." dedi.
Yeneroğlu, Çin'in Uygur Türklerine karşı keyfi tutumunun BM'de kınanmasına, 22 Batılı ülkenin destek vermesine karşı Suudi Arabistan, Pakistan, Cezayir, Mısır gibi ülkelerin Çin'in politikalarına alkış tutmasının da Müslüman toplumlar için büyük bir ayıp olduğunu belirtti.
Bu hususun İslam dünyasının halini de net bir biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Yeneroğlu, "Bu hazin durumu görmek durumundayız. Sessiz kalmamak adına Türkiye'deki kamuoyunun da yaşananları duymasını sağlamamız lazım. Türkiye'de basın sessiz kalmamalı ki sivil toplum bu konudaki duyarlılığını yitirmesin." ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan Uygur Türkleri de yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Yeneroğlu, Türkiye, Uygur, Politika

Kaynak: AA

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