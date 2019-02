Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hazer Oruç Kaya Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adaylarını açıklandı. Belediye Başkan seçimlerine bağımsız adaylar da dahil oldu. Bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hazer Oruç Kaya oldu. Peki, Hazer Oruç Kaya kimdir? İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hazer Oruç Kaya hakkındaki her şey...

HAZER ORUÇ KAYA KİMDİR?

9 Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi'nden "Denizcilik Şirketlerinde Toplama Kalite Yönetimi" tezi ile okul birincisi olarak 1995 yılında mezun olduktan sonra ALKO Denizcilikte, Post Fixture sorumlusu olarak çalışmaya başladı ve bu dönemde Türkiye'de ilk defa bir gemi brokerlik şirketinin ISO 9002 belgesi alma sürecini de yönetti.

DÜNYADAKİ İLK 6 SİGMA SİYAH KUŞAKLARDAN BİRİSİ OLARAK PROJELER ÜRETTİ

London City College, Institute of Shipping & Transportation'dan "Management of Shipping by Professional" tezi ile 1997 yılında Yüksek Lisans (post-graduate) derecesini aldıktan sonrası Türkiye'ye dönerek ALKO Denizcilikte, Gemi Brokeri olarak çalıştı. 1999-2002 yılları arasında BORUSAN Lojistikte, İş Geliştirme Uzmanı olarak lojistik projelerinin satışını ve operasyonunu yaptı. 2002-2006 yılları arasında BORUSAN Lojistikte lojistik alanında dünyadaki ilk 6 Sigma Siyah Kuşaklardan birisi olarak dünyada sayılı örnekleri olan süreç iyileştirme, maliyet iyileştirme ve iş geliştirme projelerini yaptı ve yönetti. 2006 – 2008 yılları arasında OMSAN Lojistik ve REYSAŞ Lojistik'te İş Geliştirme Müdürlüğü görevlerinden sonra Ekim 2008'de O2 Lojistik Yönetim Danışmanlık şirketini kurdu.

Hazer Oruç Kaya, çocuklarıyla birlikte

ÜNİVERSİTELERDE LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ GİBİ KONULARDA DERS VERİYOR

Bugün Türk ve uluslararası şirketlere lojistik danışmanlık hizmetleri veriyor, lojistik iş süreçlerinin daha verimli ve daha etkin olması için iyileştirme ve geliştirme çözümleri sunuyor, içerikleri O2 Lojistik Yönetim tarafından geliştirilen lojistik odaklı özel eğitimler düzenliyor ve lojistik çalışanlarına saha koçluğu yapıyor. Üniversitelerde Lojistik ve Tedarik Zinciri ile ilgili konularda dersler veriyor ve toplantılarda konuşma yapıyor. Yazılı dijital basında yayınlanan 250'den fazla makale ve üç uluslararası kongre bildirisi var. İyi derece İngilizce biliyor. Evli, 6 ve 17 yaşında iki erkek çocuğu var.