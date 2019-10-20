Bağımsız Türkiye Partisi 7. Olağan Kongresi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, partisinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda oy birliğiyle yeniden genel başkan seçildi.

Ataköşk Hotel'de yapılan genel kurulda, genel başkan ve yönetim organlarının seçimi 81 ilden bin 351 delegenin katılımıyla gerçekleşti.

Baş, genel başkanlık seçimi öncesinde yaptığı konuşmada, partisinin programında yer alan ekonomik modelin Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde uygulandığını, iktidara gelmesi durumunda uygulayacağı ekonomik model ile Türkiye'yi ayağa kaldıracağını belirtti.

Daha sonra yapılan oylamada, Haydar Baş tüm delegelerin oylarını alarak, genel başkanlığa yeniden seçildi.

Kaynak: AA