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Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüs tedavisi gördüğü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videoda Baş, "Selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim" ifadelerini kullandı.

14.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:55

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Koronavirüs nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Ben de size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı gözlendi.

YAŞADIĞI MAHALLE KARANTİNA ALTINDA

Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Kovid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş’ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Etiketler: Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydar Baş, Akçaabat, Sabah, Güncel

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