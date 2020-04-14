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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş sevenlerine böyle veda etmiş

Trabzon'da Korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüler ortaya çıktı.

14.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:10
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş sevenlerine böyle veda etmiş

Trabzon 'da Korona virüs hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüler ortaya çıktı.


Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Korona virüs testi pozitif çıkınca dün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde vefat ettiği haberi geldi.


Korona virüs nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, "Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" diyerek duygulandığı gözlendi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Partisi, Haydar Baş, Trabzon, Sabah, Güncel
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