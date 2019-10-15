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Bağımsız Türkiye Partisi'nden Başkan Tekin'e ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı ile Pazaryeri İlçe Başkanı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

15.10.2019 14:08Bağımsız Türkiye Partisi'nden Başkan Tekin'e ziyaret
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bilecik Merkez İlçe Başkanı ile Pazaryeri İlçe Başkanı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın ve Pazaryeri İlçe Başkanı Zülfü Şabul Pazaryeri İlçe Başkanı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen görüşmeden sonra Bağımsız Türkiye Partisi Bilecik Merkez İlçe Başkanı Mehmet Altın, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr Haydar Baş'ın kaleme aldığı "Hoşgeldin Atatürk" ve "Milli Ekonomi Modeli" adlı kitapları Başkan Tekin'e hediye etti. Başkan Tekin ise; kitapları severek okuyacağı belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı ikiliye teşekkür etti. - BİLECİK

Türkiye Partisi, Bilecik Merkez, Zekiye Tekin, Pazaryeri, Yaşam

Kaynak: İHA

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