Bağımsızlığının 12'nci yılını kutlayan Kosova 'da gündem 'işsizlik'Enis TABAK, Prizren (DHA) - Sırbistan'dan tek taraflı olarak 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden ve aralarında Türkiye'nin de bağımsız olarak tanıdığı Kosova 12'nci bağımsızlık yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.Kosova'nın bağımsızlık yıldönümü nedeniyle Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka DHA'ya açıklamalarda bulundu. "Bu yıl Kosova'nın 12'nci bağımsızlık yıldönümü ve Kosova 12 yıldır tam devlet olma peşinde" diyen Damka sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağımsızlığını kazanmış olmasına rağmen hala uluslararası bazı örgütlere üye olmadığından dolayı ve ekonomik olarak da hala bazı sıkıntıları kendinde barındırmaktadır. Amacımız Avrupa Birliği (AB) içerisinde kendi konumumuzu bulabilmektir. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli husus bugün AB içerisinde vize serbestisini kazanmaktır. Aynı zamanda Sırbistan'la olan diyaloğun biraz önce sona ermesidir. Daha doğrusu komşu ülke olan Sırbistan'la barışçıl bir çözüme kavuşmaktır. Tabi ki bunlar bizi 2020 yılında bekleyen en önemli konulardır. Kosova Cumhuriyeti 12 yıldır devlet olmasına rağmen bir sürü zorluklarla karşılaşmaktadır. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde ve yıllarda Kosova'nın tam manasıyla ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiş komşu ülkelerle barışı en iyi bir şekilde sağlamış ve diplomatik olarak uluslararası arenada tanınmışlığını ortaya koyacaktır."KOSOVALI EMEKLİLER DE PARASIZLIKTAN ŞİKAYETÇİAvrupa'nın en genç ülkesi olmasına rağmen işsizliğin yoğun olduğu Kosova'da gençler çareyi Avrupa'ya kaçmakta buluyor. 2008 yılındaki resmi sayımlarda 2 milyon 200 bin olan nüfusun, 2019 yılında 1 Milyon 800 bine gerilediği Kosova'da, işsizlik her geçen gün daha da artıyor.Geçimini sağlamak için çalışan emekli Raif Şamli de, 12 yılda Kosova'da her hangi bir değişikliğin olmadığını ve geçim sıkıntısının her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi. Emekli maaşın 90 Euro olduğunu söyleyen Şamlı, emekliler bu parayla ilaçlarını mı alsın yoksa geçimini mi sağlasın diye soruyor. Gençlerin Kosova'yı terk ettiğini söyleyen Şamli, daha iyi yaşamak için gençlerin Avrupa ülkelerine kaçtığını söyledi.