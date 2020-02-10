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Bağımsızlık İttifakı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın The Guardian gazetesine verdiği demece tepki gösterdi.

10.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:52Bağımsızlık İttifakı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bağımsızlık İttifakı, Mustafa Akıncı'nın The Guardian gazetesine verdiği demece tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği tartışmalı demecinin ardından tepkilerin odağında kalmaya devam ediyor. KKTC Bağımsızlık İttifakı, Akıncı'nın açıklamasının Kıbrıs Türk halkının 133 yıllık haklı davasına telafisi mümkün olmayan zarar verdiğini açıkladı. İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerginliği artırmak isteyenler olabileceği belirtilirken, hükümete Cumhurbaşkanı Akıncı'nın her türlü menfur saldırıya karşı güvenliği sağlama çağrısında bulunuldu. - LEFKOŞA

Cumhurbaşkanı, The Guardian, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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