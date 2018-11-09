Şanlıurfa
'da bağırsağı düğümlenen bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Harran
ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde yaşandı. 6 aylık Yakup Ay'ın nefes alamadığını fark eden ailesi, bebeği özel araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanedeki kontrollerde bebeğin bağırsağının düğümlendiği belirlendi. Minik Yakup yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Harran,Şanlıurfa