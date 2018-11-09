09 Kasım 2018, 17:15

Bağırsağı Düğümlenen Bebek Hayatını Kaybetti

Bağırsağı Düğümlenen Bebek Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da bağırsağı düğümlenen bebek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bağırsağı düğümlenen bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi'nde yaşandı. 6 aylık Yakup Ay'ın nefes alamadığını fark eden ailesi, bebeği özel araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanedeki kontrollerde bebeğin bağırsağının düğümlendiği belirlendi. Minik Yakup yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA Harran,Şanlıurfa
09 Kasım 2018 Cuma 17:15



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