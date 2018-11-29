Bağırsağında Vida Olan Yavru Köpek Ameliyat Edildi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:36



29 Kasım 2018 Perşembe 11:36

Sivas'ta ince bağırsağında vida ve metal parçaları tespit edilen 4 aylık yavru köpek, Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebubekir Şahin, 4 aylık köpeğini iştahsızlık, halsizlik ve kan dışkılama şikayetiyle Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.Yavru köpeğe yapılan ilk müdahale ve görüntülemede, hayvanın ince bağırsağında vida, tel ve bir metal parçası tespit edildi.Ameliyata alınan yavru köpek, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, köpeğin karın bölgesine dokunulduğunda tepki verdiğini aktararak, "Yabancı bir cisimden şüphelendik. Radyografik muayenelerine baktığımızda ince bağırsak içerisinde vida, tel parçası ve ne olduğunu bilmediğimiz metal bir plaka tespit ettik. Yavru köpeği acil operasyona aldık. Yabancı cisimleri bulmak biraz zor oldu ama hepsini çıkardık. Yaptığımız operasyon başarıyla geçti." ifadelerini kullandı.Sanayi sitesinde tamircilik yapan Ebubekir Şahin ise, köpeğinin cuma günü rahatsızlandığını anlatarak, şunları kaydetti:"Bir veterinerden ilaç aldım, baktım köpeğim iyileşmedi. Bunun üzerine köpeğimi Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdim. Burada köpeğimin röntgeni çekildi ve ince bağırsaklarında yabancı maddeler olduğu fark edildi. Sağ olsun hocalarımız hasta köpeğimize hemen müdahale ederek ameliyata aldı."