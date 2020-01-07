Haberler » Güncel » Bağırsağını tıkayan hurma çekirdekleri çıkarıldı - Haber

Bağırsağını tıkayan hurma çekirdekleri çıkarıldı

ORDU'da mide ağrısı şikayetiyle özel hastaneye başvuran Erkan Özkan'ın (79) midesinde, tükettiği hurmanın çekirdeklerinin oluşturduğu kitle tespit edildi.

07.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:26 Bağırsağını tıkayan hurma çekirdekleri çıkarıldı

ORDU'da mide ağrısı şikayetiyle özel hastaneye başvuran Erkan Özkan'ın (79) midesinde, tükettiği hurmanın çekirdeklerinin oluşturduğu kitle tespit edildi. Özkan'ın midesindeki çekirdekler, kolonoskopi işlemiyle çıkarıldı.

Altınordu ilçesinde yaşayan Erkan Özkan, geçen hafta bahçesinden topladığı hurmalardan yedi. Bir müddet sonra midesi bulanmaya başlayan Özdemir, kusmaya başladı. Dört gün boyunca evden dışarıya çıkamayan Özkan, kentteki özel bir hastanenin Gastroenteroloji Polikliniği'ne başvurdu. Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından yapılan kolonoskopi sonrası, hurma çekirdeklerinin Özkan'ın bağırsağını tıkadığı ortaya çıktı. Erkan Özkan'ın bağırsağındaki çekirdekler 1 saatlik kolonoskopi işlemi sonrasında çıkartıldı. Başarılı operasyonun ardından Özkan, sağlığına kavuştu.

'HURMAYI ÇEKİRDEKLERİYLE TÜKETMEYİN'

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, hurmanın çekirdekleriyle tüketilmesinin zararlarına dikkat çekerek, "Hurma, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çok tüketilen bir meyve olduğu için bu gibi vakaları çok görmekteyiz. Hurmayı günde 2, 3 adet tüketmek kabızlık, sindirim problemi, kalp problemleri ve hatta kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu olabilmektedir. Hurma bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır, fakat aşırı ve çekirdeği ile tüketildiği takdirde sindirimi zorlaştırır, kabızlık yapabilir ve zamanla taşlaşarak mide- bağırsak sisteminde tıkanmaya yol açabilir. Bu faydalı meyveyi özellikle bağırsak ameliyatı geçirenlerin daha dikkatli bir şekilde tüketmesini öneriyoruz" dedi.



Erkan Özkan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Yolcu uçağı pistten çıktı - Yolcuların çektiği görüntüler - Haber
16:00   Çanakkale'de kar ve fırtına etkili oluyor- 3 - Haber
16:00   Kocaeli tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü - Haber
16:00   Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine başlandı - Haber
16:00   Pistten çıkan uçaktan şişme yastık ve kaydırakla böyle kurtuldular - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:03:33