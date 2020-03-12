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Bağırsak parazitleri, çocukların gelişimine engel oluyor

Çiğ yenilen sebze ve meyveler, az pişmiş et ve yeterince temiz olmayan su ile vücuda giren bağırsak parazitinin ne olduğunu ve çocukları nasıl etkilediğini Avrasya Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı anlattı.

12.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:03
Bağırsak parazitleri, çocukların gelişimine engel oluyor

Bazı dış faktörler çocukların yeterince kilo almasına ve gelişmesine engel oluyor. Bağırsak paraziti de bu faktörlerden bir tanesi…

Bağırsak paraziti nedir?

Bağırsak parazitleri çoğunlukla gözle görülemeyen yumurtaların ağızdan alınarak, gözle görülen kurtçuklara dönüşmesi durumudur. Daha sonra bu kurtçuklar sindirim sisteminde yaşamaya başlarlar ve enfeksiyona neden olurlar. Bağırsak parazitleri tedavi edilebilen ancak bazen de tekrarlayabilen bir hastalık olduğundan ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerekir.

Bağırsak paraziti nasıl anlaşılır?

Uyku sırasında ağızdan salya gelmesi

Çocukta sürekli olarak bulantı ve kusma görülmesi

Çocuğun şiddetli karın ağrısı çekmesi

Çocukta iştahsızlık ve halsizlik

Çocuğun yetersiz kilo alması veya aniden kilo vermesi

Ciddi sağlık problemlerine davetiye çıkarıyor

Bağırsak parazitleri erken tedavi edilmediği takdirde çocuklarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Parazitin cinsine bağlı olarak; kansızlık, karaciğer ve dalakta büyüme, bağırsakta tıkanma, deride döküntüler, astım, büyümede gecikme ve ayrıca ağır organ hasarları bile yaşanabilir. Bu nedenle çocukta hastalık ile ilgili belirtiler görülüyorsa gecikmeden uzman bir doktora gösterilmelidir.

Tedavisi nasıl olmalıdır?

İlk önce parazit türünün tespit edilmesi gerekir çünkü kullanılacak ilacın dozu da parazite göre farklılık gösterebilir. Tedavi süresi parazitlerin direnç değişikliğine göre uzayabilir veya kısalabilir. Çocukla birlikte diğer aile üyelerinin de tedavi edilmesi gerekir. Özellikle kıl kurdu gibi parazitler söz konusuysa ailede herhangi bir bulgu görülmese dahi herkes tedavi edilmelidir.

Bağırsak parazitinin çeşitleri nelerdir?

Kıl kurdu

Kamçı kurdu

Yuvarlak solucanlar

Tenya

Amip

Giardia

Çengelli kurtlar

Bağırsak paraziti için bu önlemler alınabilir;

Çiğ olarak yenilen meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır,

İçilen suların temiz olduğundan emin olunmalıdır veya su kullanılmadan önce kaynatılmalıdır,

Çocuklara yemek hazırlarken eller güzelce yıkanmalıdır,

Çocuklara tuvaletten sonra, yemek yemeden önce, dışarıda oynadıktan sonra ellerin yıkanması alışkanlığı kazandırılmalıdır,

Az pişmiş et yenilmemelidir,

Çocuklar toprakta çıplak ayakla gezmemelidir,

Parazit yumurtaları tırnak aralarında bulunabildiğinden tırnaklar düzenli kesilmelidir,

Anne sütüyle beslenme koruyucudur. Bu nedenle bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelidir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kilo Vermek, Güncel

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