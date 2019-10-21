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Bağırsaklarında maya çoğalan adamın vücudu kendi kendine bira üretiyor

ABD'de yaşayan ve bağırsaklarında maya mantarı çoğalan 46 yaşında bir adamın vücudu kendi kendine bira üretmeye başladı. Çok nadir olarak görülen hastalık, adamı işinden etti

21.10.2019 08:30Bağırsaklarında maya çoğalan adamın vücudu kendi kendine bira üretiyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve bağırsaklarında maya mantarı çoğalan 46 yaşında bir adamın vücudu kendi kendine bira üretmeye başladı. Çok nadir olarak görülen hastalık, adamı işinden etti.

New Scientist dergisinin aktardığı habere göre Amerikalı adam, ilk etapta sarhoşluğun etkilerini hissetmeye başladı. Baş dönmesi, hafıza kaybı gibi etkiler sonucunda işinden istifa etmek zorunda kaldı. Ziyaret ettiği çok sayıda doktor hastalığını teşhis edemezken, bir psikiyatr da kendisine antidepresan ilaçları önerdi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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