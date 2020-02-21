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Bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı Adana Havalimanı'nda yakalandı

Van'dan uçakla geldiği Adana'da bağırsağında 47 paket içinde uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

21.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:34Bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı Adana Havalimanı'nda yakalandı
'dan uçakla geldiği Adana'da bağırsağında 47 paket içinde uyuşturucu ele geçirilen uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan uçakla kente gelen İran uyruklu Faramarz T'yi (52) uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine Adana Havalimanı'nda gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan ekipler, uyuşturucu madde yutmuş olabileceği değerlendirilen zanlıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürüldü.
Çekilen tomografi doğrultusunda şüphelinin bağırsaklarında 47 paket içerisindeki 107 gram Afyon sakızı, 104 gram eroin ve 116 gram metamfetamin çıkarıldı.
Zanlı, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adana Havalimanı, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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