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Bağış kampanyasına 3 milyon TL ile katıldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Erdemoğlu Holding, 3 milyon TL ile katıldıklarını ve hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağını açıkladı.

03.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:46
Bağış kampanyasına 3 milyon TL ile katıldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Erdemoğlu Holding, 3 milyon TL ile katıldıklarını ve hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağını açıkladı.

Erdemoğlu Holding, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına 3 ayaklı destek verdiklerini duyurdu. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bağış kampanyasına 3 milyon TL ile katıldıklarını açıkladı. Erdemoğlu ayrıca, koronavirüs salgını nedeni ile yaşanan bu belirsizlik ve kriz sürecine rağmen Holding bünyesinde hiçbir işçinin işten çıkartılmayacağını ve ücretlerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacağını söyledi.Erdemoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da resmi bir mektup göndererek taahütlerini devletin zirvesinde kayda geçirdiğini de sözlerine ekledi. Holding, 3'er bini Gaziantep ve Adana ile geri kalanı da Holding şirketlerinin bulunduğu 10 ilde olmak üzere valiliklere toplam da 14 bin koli gıda paketi bağışında bulunduğunu da açıklamasında belirtti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ekonomi
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