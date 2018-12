Bağış: Türkiye, Kıbrıs'ın Tek Bir Karışından Vazgeçmeyecektir

16 Aralık 2018 Pazar 15:38



AVRUPA Birliği Eski Bakanı ve Aydın Üniversitesi Batı Araştırmalar Merkezi Başkanı Egemen Bağış , "Şu iyi bilinmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin ( KKTC ) güvende olmadığı bir ortamda Türkiye de kendini güvende hissedemez. KKTC'nin rahatsız olduğu bir ortamda Türkiye'nin gözüne uyku girmez" dedi. Bağış, "Türkiye, Kıbrıs'ın tek bir karışından hiçbir şekil, şart ve surette vazgeçmeyecektir" diye konuştu.Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Bağış, "Geçen ay 35. yıldönümünü idrak ettiğimiz 15 Kasım 1983, bizim için bir tarihten öte tarihin yazıldığı gündür. KKTC'nin varlık mücadelesinin bir devlet olma olgusuyla dünyaya ilan edildiği gündür. Biz Kıbrıs ile kardeşiz, kardeşten öte biriz bütünleşmişiz. Türkiye ile KKTC'nin bağı biyonik değil, organiktir" dedi.'DİMDİK DURAN KKTC VAR'"KKTC ile Türkiye bir elmanın yarısıdır" diye konuşan Bağış, şöyle devam etti; "Kıbrıs genç yaşına rağmen 35 yıla bir devlet sığdırmayı başardı. Akdeniz 'deki yangının küllerinden bir devlet doğdu ve yaşadı. Her gün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Bugün bütün baskılara karşı dimdik duran KKTC aslında Kıbrıs halkı ile Türkiye arasındaki sarsılmaz bağın en güzel göstergesidir. Kıbrıs sadece bir devlet oluşturmak değildir, Kıbrıs bir milletin yaşama hakkını teslim etmektir. Biz KKTC'yi Türkiye'nin gönderdiği kaynaklarla ekonomisini çevirebilen yarı devletçik şeklinde algılayan 'yavru vatan' zihniyetini kabul etmiyoruz. Biz kendi ayakları üzerinde durabilen, özgür, bağımsız ve müreffeh bir KKTC idealini benimsedik."'SORUN ÇÖZÜCÜ TAVRINDAYIZ'Kıbrıs'ta birlikte yaşamın tek çaresinin barış olduğunu kaydeden Bağış şöyle devam etti; "Eğer geçmişte Türkiye'nin ve aklıselim her kesimin savunduğu yol haritası hayata geçirilseydi bugün bir 'kazan-kazan' durumu olacaktı. Ama bugün gelinen noktada bir 'kazan-kaybet' durumu oldu. Gerek dünyanın sempatisini, gerekse gittikçe meşruiyetini kazanan KKTC oldu. Kaybedense belli.""Son gelinen süreçte Ada'da çözüm için bir umut ışığının belirdiğini söylemek ne kadar mümkün bilemiyorum ama Birleşmiş Milletler 'in ( BM ) Kıbrıs temsilcisi Jane Holl Lute iyi niyetimizden emin olsun" şeklinde devam eden Egemen Bağış, "Biz 2002'den bu yana attığımız her adımla ezberler bozacağımızın sinyalini vermiştik. Bundan sonra da aynı ezber bozan kimliğimizle çözümden yana siyaset yapmaya devam edeceğiz. Eğer bizim uzattığımız el havada kalmamış olsaydı bugün çok daha müreffeh ve bütünleşmiş bir adadan söz ediyor olacaktık. Biz kimsenin bizden için 'masadan kalktılar' demelerine izin vermeyeceğiz. Biz bir yandan haklı Kıbrıs davamızı tüm dünyaya anlatmaya, bir yandan da KKTC'yi siyasi ve iktisadi alanda ileri noktalara taşımaya biz kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Lute şunu bilsin ki biz hiç aldatan taraf olmadık ama hiç bir zaman aldanan taraf da olmayacağız. KKTC vatandaşlarının siyasi eşitlik ve huzurunu güvence altına almayan hiçbir çözümü kabul edemeyiz" dedi. - Karahasan