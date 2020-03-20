Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!

Corona virüsün özellikle sağlıksız, hasta ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda daha fazla etkili oluğu uzman doktorlar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Corona virüs önlemleri kapsamında doktorlar tarafından beslenmenin önemine dikkat çekiliyor ve bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiği vurgusu sıklıkla yapılıyor. Bizde bu haberimizde bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besin, mineral ve vitaminleri sizler için derledik.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

SU

Vücuttan toksin atımını hızlandıran su çok önemli bir besindir.

ŞEKER (Asla tüketmeyin!)

Şeker tüketimi diyabete neden olmakta ve bağırsak florasını bozmaktadır.

SELENYUM ZENGİNİ BESİNLER

Selenyum, Bağışıklık sistemini güçlendiren bir mineral olarak kabul edilmektedir.

Deniz ürünleri, ton balığı, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk eti selenyumun en iyi kaynağıdırlar.

MEYVE

Günde 3-4 porsiyon meyve tüketmeye özen gösterilmelidir.

D VİTAMİNİ

D vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminizi zayıflatır vehastalıklara davetiye çıkarır. D vitamini desteği alın.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler ile keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtlanmıştır

C VİTAMİNİ

Sigara içen kişilerin günlük C vitamini gereksinimi içmeyenlere göre 2 kat fazla olmaktadır. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve iyi bir enfeksiyon savar olarak kabul edilir.

Kuşburnu, domates, soğan, yeşilbiber, kırmızı biber maydanoz, tere, roka, brokoli, karnabahar, ıspanak, portakal, limon, mandalina, kivi gibi besinler güçlü C vitamini kaynaklarındandır.

SİYAH ÜZÜM

Çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidandır. Kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle bilinir.

ZERDEÇAL

Bütün kanser türlerinde koruyucu ve iyileştirici etkisi bulunan bitkilerden biri zerdeçaldır.

ÇİNKO BULUNAN BESİNLER

Bağışıklık sisteminin temel mekanizmasında çinko önemli role sahiptir. İmmün sistemini güçlendirerek hastalıktan korunmada bize güçlü bir destek sağlamaktadır.

Hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, rüşeym, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık gibi besinler çinko kaynağıdır.

YEŞİL ÇAY

Antioksidan etkisine bağlı olarak, tümör oluşumunda ve gelişiminde rol oynayan genleri, enzimleri ve proteinleri düzenleyerek tümör oluşumunu engeller. Tümörlerin beslenmesini önleyerek kanser hücresinin yok olmasını sağlar. Ayrıca, damar sistemi hücresi üzerinde etkisi de büyüktür.

SARIMSAK

Damar genişlemesi ile kolesterolü düşürmesini haricinde, damar hastalıklarında da olumlu etkileri bulunan sarımsak, düzenli tüketildiği zaman gırtlak kanserini önlediği görülmüştür. Sarımsağa aromasını veren 'alisin' maddesi dünyanın en güçlü antioksidandır.

TURP

Kış sofralarının vazgeçilmezi olan turp, birçok kanser türünün üremesini engelleyen aktif maddeler barındırmaktadır.

PROTEİN ZENGİNİ BESİNLER

Protein kaynaklarının yeterli tüketilmesi, vücutta oluşan yıkımı onarıma çevirmesi için oldukça önemlidirler.

Proteinin en iyi kaynakları yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, hindi eti, peynirdir.

OMEGA 3

Omega 3'ün bağışıklığı destekleyici ve güçlendirici özelliği bulunmaktadır.

Haftada en az 2 kez balık tüketilmelidir.

PROBİYOTiKLER VE PREBİYOTiKLER

Bozulan bagırsak mikrobiyotasını düzenleyip geliştiren probiyotikler, en iyi bağışıklık güçlendiricileri arasında kabul edilirler. Probiyotik kaynaklar arasında; ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, sirke gibi besinler bulunmaktadır.