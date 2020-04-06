Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan 6 asırlık tarif: Şerbeti Hümayun

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin'e ait kitapta yer alan ve geçmişi 6 asır önceye dayanan şerbeti geleneksel tarifine uygun olarak hazırlamayı sürdürüyor.

06.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:58
Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan 6 asırlık tarif: Şerbeti Hümayun
Amasya 'nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin'e ait kitapta yer alan ve geçmişi 6 asır önceye dayanan şerbeti geleneksel tarifine uygun olarak hazırlamayı sürdürüyor.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 nesildir aktarlık yapan bir ailenin ferdi olduğunu, işini daha bilimsel yapabilmek için ABD'de bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesinde Bitki Bilimiyle Tedavi Yöntemleri Programı'nda yüksek lisans yaptığını söyledi.
Anadolu'da geçmişten günümüze şifalı bitkilerle tedavi yöntemleri üzerine araştırmalar gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan 6 asırlık tarifi ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin'in "Akarabiddin" adlı kitabına aldığını, kendisinin de bu kitaptan yararlanarak hazırladığını anlattı.

Tarife, "Şerbeti Hümayun" adının verildiğini aktaran Yıldırım, karışımda çeşitli baharatlar kullanıldığını, şerbetin tadını müşterilerinin çok beğendiğini dile getirdi.
Şerbetin orijinal tarifine ulaşmak için Osmanlı döneminde 1400'lü yıllarda Amasya'da hekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki "Akarabiddin" kitabına başvurduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:
"Sabuncuoğlu Şerefeddin, kitabında 160 hastalığa iyi gelen tarifler sunmuş. Bunlardan biri de 'Şerbeti Hümayun'. Bu tarif, 14 ve 15'inci yüzyıllarda ordugahlar kurulduğunda kazanlarla kaynatılıp askerlere ikram edilen bir şerbet. Askerlerin gücü kuvveti yerine gelsin, bağışıklık sistemi güçlensin diye askerlere içiriliyor. O zamanlar viral enfeksiyonlar çok fazlaymış. Bunun önünü kesmek için böyle bir tedbir uygulamışlar. Sonraları unutulmuş ancak biz bu tarifi keşfettikten sonra buraya gelen herkese ikram ediyoruz, isteyenlere de gönderiyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun."
Tarifi 40 çeşit baharattan hazırladığını, bunların çoğunun bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bağışıklık sistemimizi oldukça artırdığı tespit edilmiş. İki asır boyunca kazanlarda kaynatılıp askerlere ve halka ikram edilen bir gelenekten bahsediyoruz. Sabuncuoğlu bu tarifi kitabında anlatırken, bu tür viral enfeksiyonlara karşı neler yapmamız gerektiğini de öğütlemiş. 'Böyle bir şeyle karşılaştığınızda dışarı çıkmayın, insanlarla arana mesafe koy, elini, yüzünü temiz tut ve yıka, hastaysan yat ve dinlen' diyor. Günümüzde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bu şerbeti insanlara tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, şerbetin tarifini internet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında yayınladıklarını, vatandaşların bu şerbeti kolayca evlerinde yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Adnan Yildirim, Merzifon, Amasya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan 6 asırlık tarif: Şerbeti Hümayun - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı
Bakan’dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek Haberler
Bakan'dan üreticiye tohum müjdesi! 21 ilde hibe edilecek
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haberler
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:16: Irak'ta ABD'li petrol şirketine füze saldırısı - Haber 12:15: İşletmecisinden kiranın yarısını alan iş yeri sahibi örnek oldu - Haber 12:15: Kayseri OSB, Korona virüse karşı servis araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor - Haber 12:15: Bilal dededen, kampanyaya destek - Haber 12:15: Apple sağlık çalışanları için milyonlarca maske üretmeye başladı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 08:54: Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber