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Bağışıklık sistemini güçlendiren özel bir tarif

Son günlerde bağışıklık sistemini güçlendirme çabasına giren halkımız için mutfağa giren Rüzgar Sünbül, evde kal kampanyasında insanların kolaylıkla yapacağı özel tarifini açıkladı.

23.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:12
Bağışıklık sistemini güçlendiren özel bir tarif

Ünlü şef, mucize çorba için "Bilim insanları hem hayvanlarda hem de insanlarda diyet, egzersiz, yaş ve stresin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini araştıra dursun. Bende Rüzgar SÜNBÜL & bir şef olarak doğal yollarla nasıl bağışıklık sistemimizi güçlendiririz ona deyinmek istedim. Hastalıkla savaşmak ve bağışıklığı güçlendirmek için neler yapmalıyız sağlıklı yaşam stratejilerini belirleyin. İlk ve öncelikli amacınız sağlıklı bir yaşam tarzı seçmektir. Bağışıklık sisteminiz dahil vücudunuzun her parçası, çevresel etkilerden korunarak daha iyi çalışır ve bunları desteklemek için Bal kabağını tercih edebilirsiniz. Evet bal kabağı deyip geçmeyin tam bir bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği vardır. Bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri temizleyerek, kıs¸ aylarında sıklıkla yaşanan grip ve nezle gibi üst solunum yolları hastalıklarını önler. Kabak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kolajen üretimini arttırmak için bilinen bir antioksidan olan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Dahası, demir emilimini de kolaylaştırır ve erken yaşlanmayı önleyebilecek oksidatif stresi azalttığını gösterir. Kabaklar lifte yüksek ve kaloride düşüktür ve tokluk hissi de verir" dedi.

Malzemeler

1 kg balkabağı

1,5 su bardağı şeker

1,5 – 2 su bardağı süt

Yapılışı

Balkabağı dilimlenir ve tencereye alınır. Üzerini geçmeyecek kadar ılık su eklenerek yumuşayıncaya kadar haşlanır. Çok su eklemeyin, kabaklar zaten suyunu salacaktır.

Haşlanan balkabağı blendırdan geçirilir. Üzerine süt ve toz şeker eklenir. Süt miktarını, kıvamına göre ayarlayarak kontrollü ekleyiniz. Boza kıvamında olmalı. Şeker miktarını ise kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Az tatlı seviyorsanız azaltabilirsiniz.

Karıştırılarak 10 dk pişirilir. Altı kapatılır. Ilık ve ya soğuk olarak da tüketebilirsiniz

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Yemek Tarifi, Sağlık, Güncel

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