Bağışıklık sistemini güçlendiren sebzeler ve meyveler!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, Yalçın; bağışıklık sistemini güçlendiren sebzeleri şöyle sıraladı:

DOMATES

Domatesin içinde bulunan likopenin, beta karotenden iki katgüçlü bir antioksidan olduğunu vurgulayan ZülalYalçın, besinlerin içeriğine bakıldığında en fazla domates, greyfurt vekarpuzda bulunduğunu söyledi. "Yapılanson çalışmalara göre, domates ya da domates suyunu her gün tüketen erkeklerde,prostat kanseri görülme riski daha düşük bulunmuştur. Likopen prostat kanseridışında akciğer, kolon ve meme kanserine karşı da koruyucudur. Domatespişirilmeyle birlikte de likopen oranını arttırmaktadır. Domates likopenharicinde glutatyon da içerir, bu sayede bağışıklık sistemini de güçlendirir.Domatesi mevsimi geçmeden en doğal hali ile söğüş olarak salatalarda ya dayemeklerinizde bolca tüketebilirsiniz.

BROKOLİ:

Brokolive diğer sülfür içeren; lahana, karnabahar, brüksel lahanası gibi sebzeler, kanserve kalp hastalıklarına karşı içerdikleri antioksidanlar sayesindekoruyucudurlar. Bu sebzeler içerisinde bulundurduğu indol-3 karbinol denilenbileşen sayesinde yüksek antioksidan aktivite gösterirler, östrojenibaskılayarak meme kanseri başta olmak üzere serviks kanseri ve yumurtalıkkanserine karşıda korurlar. Ayrıca brokolide yüksek miktarda karoten de vardır.Beta karoten kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir A vitaminitürevidir. Günlük beslenmenizde ister çorbalarda isterseniz yemek veya salataolarak bu sebzelere yer vermeniz bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirecektir.

SARIMSAK: Sarımsaktaki anahtar nokta, içerdiğisülfürlü bileşendir. Bu bileşenler, verdikleri tat ve kokudan öte pek çokhastalık riskini de azaltır. Antioksidan diğer sebze ve meyvelerde olduğu gibisarımsak kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyucudur. Doğalantibiyotiktir. Yemeklerde kullanımı iletuz tüketiminin sınırlandırılmasına yardımcı olur. Vücuttan yaşlılıkizlerini yok eder.

ISPANAK:

İçerdiğilutein sayesinde göz sağlığımızı korur, kataraktın gelişme riskini azaltır.Ayrıca lutein güneş ışınının retinaya verdiği zararı azaltır. Bu sayede serbestradikallerden korur. Yemeği dışında salatalara ve detoks içeceklere çiğ olarakeklenmelidir.

YEŞİLÇAY:

Yeşilçayın inme, kalp hastalıkları, kanser ve diğer pek çok hastalığa karşı koruyucuetkisi bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Antioksidan aktivitesinin yüksekolmasının yanı sıra zayıflama diyetlerinde metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımınayardımcı olması da çok önemli özelliklerinden biridir.

Güniçinde 2 adet tercih edilip tüketilmelidir.

HAVUÇ:

Turuncurengiyle öne çıkan havuçta beta karoten deposudur. Yapılan bir çalışmada betakarotenin kanser riskini % 30 Artrit riskini % 70 azalttığı saptanmıştır. 10dakika kadar haşlanmış ya da pişirilen havuçtaki antioksidan aktivite daha daartmaktadır. Sebze yemeklerine ve çorbalarına havuç ilavesi yapmak öğündekiantioksidan alımını arttıracaktır.

TAMTAHILLAR:

Tamtahıllar antioksidan etkisi yüksek olan E vitamini içerirler. Yapılançalışmalar E vitamininin prostat kanserinden koruduğunu göstermektedir. Ayrıcakısırlığın tedavisinde etkili olduğu, artrite iyi geldiği, Alzheimer gelişmeriskini azalttığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de kanıtlanmıştır.

Tamtahıllar için buğday kepeği, yulaf kepeği, kepekli çavdar unu ,tambuğday unu, esmer bulgur ve esmer pirinç, kepekli makarna tercih edilebilir.