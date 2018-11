Bağışıklık Sisteminizi 2 Adımda Güçlendirin

Tarım ilaçları ve ağır metallere rağmen bağışıklık sistemi mucizesiBağışıklık sisteminin temelini tüm vücuda yayılan beyaz kan hücrelerinin oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar, "Bu hücrelerin ana görevleri, hücrelerde oluşan problemleri saptamak ve hücrelere saldıran mikroplarla savaşmaktır. Sağlıklı bir kişide bu süreç kusursuz şekilde işlerken, bazı iç ve dış etmenler bu süreci olumsuz etkileyebilir. Örneğin, modern dünyada tarım ilaçları ve ağır metallerin bağışıklık sistemi problemlerine yol açtığını biliyoruz" diye konuştu.Bağışıklık sistemi; vücudumuzu bakteri, virüs, mantar gibi kötü mikroskobik canlılardan koruyan, hormonlar ve sinir sistemine etki eden bir mekanizmadır. Nasırcılar, "Tüm metabolizmayı hatta psikolojiyi etkileyen bağışıklık sisteminin sağlıklı olması; sindirimi kolaylaştırır, cildi parlaklaştırır, enerji seviyesini yükseltir ve daha pek çok olumlu etki sağlar" dedi.Bağışıklık sistemi ve sağlığınızı düzenlemek için 2 adımı takip edinİyi çalışan bir sindirim sistemi, bağışıklık problemlerini önlemek için mutlaka gereklidir. Rejeneratif Tıp Uzmanı Aşkın Nasırcılar, sindirim sistemini iyileştirmek için iki önemli adıma dikkat çekti:1-Geçirgen bağırsak sendromunu iyileştirinSindirim sisteminde ince bağırsak hücreleri arasında çok sıkı bağlar bulunur. Normalde besinler ve zararlı maddeler buradan kana geçemez. Besinler villus dediğimiz tüysü uzantılar ile hücre içine alınır ve işlendikten sonra kana verilerek karaciğere yönlendirilir.Bu sıkı bağlantılar bozulduğunda bakterilerin, mikrop ürünlerinin ve zararlı maddelerin hücreler arasından doğrudan kana karıştığını belirten Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar, "İşte bu duruma Geçirgen Bağırsak Sendromu diyoruz. Dünyada milyonlarca kişide bulunan bu sendromu yaşayanların çoğu tanı almamış durumda. İsmine bakıca sanki sadece sindirim sistemini etkileyen bir rahatsızlık gibi düşünülebilir oysa birçok sağlık problemi ile ilişkilidir." dedi.Geçirgen bağırsak sendromuna bağlı olarak;Besin allerjileri,Enerji azlığı ve kronik yorgunluk,Eklem sorunları,Tiroid rahatsızlıkları veBağışıklık sistemi sorunları gibi, hastalıklar görülebileceğini belirten Nasırcılar, "İyi haber, bakteri ve toksinlerin kana rahatça geçmemesi için sıkı bağlantıları onarabilecek yöntemlerin olması. Bu anlamda en önemli silahımızsa yediklerimizi değiştirmek diyebilirim." diye konuştu.Bu besinleri listenizden çıkarınBağışıklık sistemi sağlığı için beslenmenin önemine dikkat çeken Rejeneratif Tıp Uzmanı Aşkın Nasırcılar, uzak durulması gereken yiyecekleri sıraladı:Şeker ve yapay tatlandırıcılarİşlenmiş ve mikrodalgadan geçirilmiş besinlerHidrojenlenmiş yağlar (Soya, kanola ve mısır yağı eklem ve hücre iltihabına yol açabilir. İyi yağ içeren hindistan cevizi, zeytinyağı veya allerjiniz yoksa fıstık yağı tercih edin. Organik tereyağı veya sade yağ sindirim sistemini rahatlatır, bağışıklık sistemi için mükemmeldir.)2. Probiyotikten zengin besleninBağışıklık sistemi sağlığı için D ve C vitaminlerinin önemine değinen Uzm. Dr. Nasırcılar, "Vitaminler kadar önemli hatta daha önemlisi probiyotikten zengin beslenme diyebilirim. Probiyotikler başta sindirim olmak üzere sağlığa önemli etkileri olan canlı bakteri ve mayalardır.Besinlerin sindirilmesinde, bağırsak detoksunda, bağışıklık sisteminin dengesi ve desteğinde önemli görevleri vardır. Son yıllarda yapılan bir yığın akademik çalışmayla iyi bakteri azlığının başta otoimmün rahatsızlıklar olmak üzere birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiştir." dedi.En iyi probiyotik besinler- Fermente Sebzeler (Özellikle turşular)- Fermente Sütler (Kefir, yoğurt ve özellikle keçi yoğurdu) Kombucha Çayı- Kemik SuyuBağışıklık sisteminizin sağlığına yatırım yaparak büyük fark yaratabilirsinizGüçlü bir sindirim sistemine sahip olunsa bile bağışıklık sistemini güçlendirmenin sağlığınız üzerindeki yararlarına değinen Aşkın Nasırcılar, "Her ne kadar dikkat etseniz de tüketmeniz gerekenler ile kaçınmanız gerekenleri mükemmel şekilde her gün uygulamak mümkün değildir. Bu nedenle yüksek kalitede iltihabı önleyen takviye ürünler almanız da önemli." dedi.Uzm. Dr. Nasırcılar, "Ekinezya, Mürver, Astralagus kökü, Zencefil kökü, Ginseng, D Vitamini ve Oregano gibi ürünlerin destek ürünler olarak günlük diyete eklenmesi halinde bağışıklık sistemine önemli bir yatırım yapılmış olacaktır." diye konuştu.Bağışıklık sistemi ve sindirim kanalı bağlantısına dikkatSağlıklı sindirim kanalı ile bağışıklık sistemi arasındaki bağlantıya değinen Rejeneratif Tıp Uzmanı Aşkın Nasırcılar, "Enerjinizi arttırarak kronik yorgunluktan kurtulmak, hastalıklarla savaşmak ve otoimmün hastalıklarla başa çıkmanın yolu bağırsaklardan geçiyor.Bugün otoimmün rahatsızlığa sahip hastalarda sindirim kanalının ve burada yaşayan bakterilerin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu biliyoruz. Son yıllarda bunu ortaya koyan pek çok akademik çalışma yapıldı. Binlerce yıl önce fark edildiği gibi "Ne yersen, O'sun" sözü günümüz içinde bilimsel bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı bir ömür için beslenme biçimimiz ve hayat tarzımız en önemli değişken olarak görünüyor." Şeklinde konuştu.Sağlıklı ye, sağlıklı ol…