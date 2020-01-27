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Bağışlanan kanlar bin 500 kişiye ulaştı

Kağıthane Belediyesi ve Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığı'nı harekete geçirdi. Kurumlar ortaklaşa 'Bir Kan Üç Can' sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

27.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:01Bağışlanan kanlar bin 500 kişiye ulaştı

Özellikle kış aylarında kan stoklarında yaşanan düşüş,

Belediye'sinin desteklediği kampanya kapsamında farklı tarihlerde ilçenin 4 ayrı noktasında kan bağışı merkezi oluşturuldu. Kampanyanın ilk günü bağışlar Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberinde belediye çalışanları merkeze gelerek kan bağışında bulundular. Kampanyanın ilk gününde toplam 118 ünite kan toplandı, bir vatandaş da kök hücre bağışladı. Kan bağışı etkinlikleri Merkez, Emniyetevler ve Sultan Selim mahallelerinde farklı günlerde devam etti.

4 günde 500 ünite kan

Bağışlanan her bir ünite kan 3 hastaya şifa oluyor. Kağıthane'de 4 gün süren kan bağışı kampanyasının sonunda 500 kişiden kan alındı. Bu da en az bin 500 hastaya umut demek…

Başkan Öztekin katılım gösteren herkese teşekkür ettiğini belirterek; '' İhtiyaç anında bir damla kan bile çok önemli. Afet ve kazalarda, hastalıklarda vatandaşlarımız umutla kan beklemekte. Bazen doktorlarımız bu konuda adeta zamanla yarışıyor. Eğer yeterli düzeyde kan stokumuz olursa, inanıyorum ki birçok hayat kurtulacak.'' dedi. Başkan Öztekin kan vermenin ayrıca insan sağlığına faydalı olduğunu da hatırlatarak herkesi kan vermeye davet etti.


Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Güncel

Kaynak: Bültenler

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