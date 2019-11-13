Haberler » Güncel » Bağışlanan organlar, helikopter ve uçakla taşındı - Haber

Bağışlanan organlar, helikopter ve uçakla taşındı

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın organları, helikopter ve uçakla taşındı.

13.11.2019 01:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 01:19
'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki kızın organları, helikopter ve uçakla taşındı.
Bir süre önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Helin Zeynep Aslaner'in beyin ölümü gerçekleşti.
Ailesi, genç kızın karaciğer, böbrekler ve akciğerini bağışladı. Organların İstanbul'da belirlenen hastalara kısa sürede ulaşması için helikopter talep edildi.
Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığına bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum havalimanına, buradan da uçakla İstanbul'a gönderildi.
Bağışlanan organlar, helikopter ve uçakla taşındı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:32 Bolivya'da geçici devlet başkanı belli oldu
02:08 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü - 2
02:08 Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada
02:07 Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu
02:05 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
00:46 Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
23:55 Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
23:28 Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 02:37:56