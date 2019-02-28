Bağlama Kursuna Yoğun İlgi

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynep Keskin yaptığı açıklamada; "Yeteneklerin keşfedilmesine ve ortaya çıkarılmasına olanak sağlayan bu kurslarımız ile kursiyerler hem yeteneklerini keşfetmekte hem de verimli zaman geçirmektedirler. Alucra Şehit Er Zülkif Tekir İlkokulu 4. Sınıf öğretmeni Esra Delice ve velilerin talebi ile Mehmet Akif Ersoy YBO'da cumartesi günleri ders gören öğrencilerimiz 23 Nisan gösterileri için bir sunum yapmayı planlamaktadırlar." dedi.

Tüm Halk Eğitimi Merkezlerinde ve Alucra İsmail Hakkı Tekışık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde talep doğrultusunda ve kurs eğiticisinin bulunması ile 3.418 farklı kurs açılabilmektedir.

2019 yılında bu kurslarımıza bir yenisi daha eklenmiş ve farklı dillere ilgi duyanlar için Rusça A1 Seviyesi kursu açılması planlanmıştır.

Ayrıca Zeybek, Davul Zurna Eğitimi, Muhasebe, Yağlı Boya, Okçuluk, Hasta ve Yaşlı Bakımı, İlkyardım, Bilgisayar gibi kurslar da talep doğrultusunda açılacaktır.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynep Keskin, "tüm halkımızı boş zamanlarını değerlendirmek ve kişisel gelişimlerini desteklemek için halk eğitimi merkezlerine bekleriz" dedi.

Kaynak: Bültenler