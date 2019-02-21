Bağlama Ustası Erol Parlak Ağrı'da Türküleri Seslendirdi

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Bağlama ustası ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak Ağrı'da bir konser verdi.Parlak, isminin verildiği Prof. Dr. Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etmek için beraberindekilerle Ankara'dan geldiği Ağrı'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan müzik öğretmenleri grubunun sahnede seslendirdiği türkülerle karşılandı.Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ağrı Kültür Gecesi" konser programında Vali Süleyman Elban, çok değerli bir insanı Ağrı'da ağırlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.Parlak'ın isminin Ağrı Güzel Sanatlar Lisesine vererek yaşatacaklarını anlatan Elban, konserden keyif aldıklarını belirtti.Elban, "Daha sonra keşke dememek için yaşayan efsaneyi yaşadığı dönemde burada ağırlayıp kendisine layık değil ama en azından temsil ettiği değerler açısından anlamlı olduğunu düşündüğümüz ve şehrimizde sanatçı yetiştiren bir mekana ismini vererek yaşarken bu ismin yaşatıldığını görsün istedik. Sözüyle, sanatıyla ve kişiliğiyle burada bize çok keyifli bir akşam yaşattığı için kendisine sizler adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.Programın devamında sahneye çıkarak konser öncesi vatandaşları selamlayan Ağrılı Prof. Dr. Parlak, yaptığı konuşmada Ağrı'ya olan özlemini dile getirdi.Doğduğu toprakların kendisine çok büyük bir gurur ve onur yaşattığını belirten Parlak, şunları söyledi:"Bizim toprağımız Ağrı'mız çok büyük bir kadirşinaslık gösterdi. Bize ve emeğimize sahip çıktı ve bize bu onuru yaşattı. Ben kalben canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Valimiz başta olmak üzere bu kararda emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nin bundan sonra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin bir kardeş kurumu olduğunu söyleyen Parlak, Neşet Ertaş'ı anarak konuşmasını noktaladı.Sahnede saz çalıp Türk Halk Müziğinin unutulmaz ezgilerini seslendiren bağlama ustası Parlak, geceye ayrı bir renk kattı.Parlak'ın seslendirdiği türkülere zaman zaman eşlik eden katılımcılar, keyifli bir gece yaşadı.Konsere, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.