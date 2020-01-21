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Bağlama yapımı kursu sona erdi

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Bağlama Yapımcısı" kursu sona erdi.

21.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:19Bağlama yapımı kursu sona erdi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen " Yapımcısı" kursu sona erdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak ve tanıtmak için kurslar düzenlediklerini belirterek, bu kurslarla, kültür ve sanat sevgisinin yayılmasını, bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Şengül'ün konuşmasının ardından kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Sertifika töreninde İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız ve Halk Eğitim Müdürü Fuat Bal da hazır bulundu. - ÇORUM

Bağlama, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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