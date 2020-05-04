Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bağlantısızlar Hareketi liderlerinden Kovid-19'la mücadelede dayanışma mesajı

Bağlantısızlar Hareketi Devlet Başkanları Zirvesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve dayanışma mesajı verildi.

04.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:50
Bağlantısızlar Hareketi Devlet Başkanları Zirvesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve dayanışma mesajı verildi.
Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle "Kovid-19'a karşı birlikteyiz" temalı zirve, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Bölgesel coğrafi temsil ilkesine dayalı olarak temas grubu formatında gerçekleştirilen toplantıya Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kuruluşların yöneticileri de katıldı.
Aliyev, Kovid-19'un dünya düzenini tamamen değiştirdiğini, sonuç olarak ortaya yeni gerçekliklerin çıktığını belirterek, Azerbaycan olarak bu duruma hızlı ve gerekli tepki verdiklerini belirtti.
Kovid-19'un tüm devletleri kötü etkilediğini ifade eden Aliyev, "Hiçbir ülke bu duruma karşı sigortalı değildir. Kovid-19'u karşılıklı destek, içe kapanmama ve birlikte çabalarla yenebiliriz." dedi.
Daha önce salgınla mücadele için DSÖ'ye 5 milyon dolar yardımda bulunduklarını hatırlatan Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi üyesi ihtiyaç sahibi ülkelere aktarılmak üzere DSÖ'ye 5 milyon dolar daha hibe edeceklerini bildirdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplantıya gönderdiği video mesajda, salgın nedeniyle oluşan krizin ölçek ve etkilerinin yakın iş birliği içinde çalışmayı, cesur ve ileri görüşlü adımlar atmayı gerektirdiğini kaydetti.
Guterres, salgını sona erdirme, onun sosyo-ekonomik etkilerini ortadan kaldırmak ve iyileşme için daha güçlü bir temel oluşturmak gibi 3 önceliklerinin olduğunu sözlerine ekledi.
BM Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, Kovid-19'la mücadele etmek için güçlü ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi. Bande, hiçbir devletin bu zorluğun üstesinden tek başına gelemeyeceğini ifade etti.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, salgınla mücadelenin global yaklaşım gerektirdiğini bildirdi. Borrell, sürdürülebilir bir toparlanma için yenilikçi ve çok taraflı bir ortaklığa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
"Bütün ülkeler dayanışma sergilemeli"
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Aliyev'e sağladığı maddi destekler için teşekkürlerini ileterek, "Salgınla tek başına mücadele etmek imkansız. Bütün ülkeler dayanışma sergilemelidir. Virüs hızla yayılıyor ve o bir katil. Biz virüsü önlemeliyiz." dedi.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ise "Hepimiz birlikte hareket etmezsek başarılı olamayız. Virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz. İdeolojileri, çıkarları bir kenara atmalı, dayanışma göstermeli, birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı. Bağlantısızlar Hareketi liderlerinden Kovid-19’la mücadelede dayanışma mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, İlham Aliyev, Afrika, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan’ın duyurduğu 7 il Haberler
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Son Dakika: Türkiye’de 4 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Haberler
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Baraja kırmızı balık bırakan ABD’li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haberler
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Haberler
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Haberler››Güncel››Bağlantısızlar Hareketi liderlerinden Kovid-19'la mücadelede dayanışma mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:57: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu - Haber 20:57: İzmir Körfezi'nde yunus sürüsü tekneyle böyle yarıştı - Haber 20:55: Beypazarı Belediyesinden, sağlık çalışanları için "tasavvuf müziği" dinletisi - Haber 20:51: Altınapa Baraj Gölü'ne ABD'li tarafından bırakılan Japon balıkları bulunamadı - Haber 20:45: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABİNE TOPLANTISI SONRASI KONUŞMA-1 - Haber 20:22: Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi - Haber 20:12: Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il - Haber 19:20: HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti - Haberler 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler