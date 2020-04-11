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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'dan sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

11.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:56
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'dan sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Diyarbakır nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan, 36 ilden büyük olan, 400 bin nüfusa sahip merkez Bağlar ilçesinde vatandaşların temel ihtiyaçları için eczaneler, fırınlar ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm işyerleri kapalı.
Sokaklarda sadece belediye zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri görüldü.
Belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağı 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, engelliler ve hamilelerin ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor.
Bağlar Belediyesi, açık olan eczane ve benzin istasyonlarının listesini kendi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlayarak vatandaşları bilgilendirdi.
"Konulan yasak ve alınan tedbirlerin amacı aziz milletimizin sağlığını korumak içindir." diyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tedbirlere ve yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Bağlar, Güncel
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