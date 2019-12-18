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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan aile ziyareti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede bulunan bazı aileleri ziyaret etti.

18.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:22Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan aile ziyareti
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede bulunan bazı aileleri ziyaret etti.
İlçeye bağlı Yunus Emre ve 5 Nisan mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu, Demir, Bozan, Polat, Erkuş ve Ok ailelerine ziyarette bulundu.
Çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Beyoğlu, ailelerin sorunlarını dinledi.
Beyoğlu, vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde görerek çözüm üretmekten mutlu olduklarını söyledi.
"Vatandaşı kendi ayağımıza getirmeyeceğiz, biz onların ayağına gideceğiz." diyen Beyoğlu, şöyle konuştu:
"Halkın öneri ve taleplerini dikkate alarak ortak akılla hizmet üretmeye çalışıyoruz. Burada esas misafir olan biziz. Milletimiz bu makamların sahibidir. Vatandaşı kendi ayağımıza getirmeyeceğiz. Samimiyet, gayret ve tevazu ile kendimiz onların ayağına gideceğiz. Onlarla bir araya gelmekten büyük bir muhabbet duyuyoruz."
Beyoğlu'na eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile AK Parti Bağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş eşlik etti.

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Kaynak: AA

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