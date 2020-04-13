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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardında iş yerini açan esnafı ziyaret etti.

13.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:58
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ziyareti
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu , iki günlük sokağa çıkma yasağının ardında iş yerini açan esnafı ziyaret etti.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan yasağın ardından Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Beyoğlu, yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Beyoğlu, salgın dolayısıyla zorunlu olmadıkça vatandaşın evinden çıkmamasını isteyerek, şöyle konuştu:
"Yasak kararına ve salgınla ilgili tedbirlere titizlikle riayet eden değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz millet olarak önemli bir sınavdan geçiyoruz. vatandaşımızın izolasyon uygulaması lazım,"

Kaynak: AA

Etiketler: Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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