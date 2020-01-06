Haberler » Güncel » Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mahallelere ziyaret - Haber

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mahallelere ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılının ilk haftasında mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

06.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:25 Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan mahallelere ziyaret
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılının ilk haftasında mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Körhat, Mevlana Halit, 5 Nisan, Şeyh Şamil, Muradiye ve Kaynartepe mahalleleri ile Gürsel ve Dörtyol caddelerini ziyaret eden Beyoğlu, esnaf ile görüştü, 20'ye yakın aileye misafir oldu.
Vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu, belediyenin ilgili birimleriyle temas kurarak birçok konuda kendisine iletilen sorunların çözülmesini sağladı.
Beyoğlu, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirmek olduğunu belirterek, daha önce yeterli ilgiyi göremeyen vatandaşların kendilerini yanlarında görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
"Biz de mutlu oluyoruz, motivasyonumuz artıyor. Bu işin mesaisi olmaz. Nerede insanımız yaşıyorsa ve sorunlarının çözülmesi gerekiyorsa biz orada olmak zorundayız. Araya hiçbir mesafe koymadan milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz." diyen Beyoğlu, bu doğrultuda ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:41   Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı - Haber
16:41   Yolun karşısına geçmek isterken, TIR'ın çarpmasıyla öldü - Haber
16:40   Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret - Haber
16:40   Kurumların talepleri üzerine ekiplerin metruk bina yıkım çalışmaları devam ediyor - Haber
16:40   Balıkesir'de karla mücadele sürüyor - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
6.01.2020 16:42:06