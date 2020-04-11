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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu 31 ilde uygulamaya koyduğu iki günlük sokağa çıkma yasağından sonra bugün Diyarbakır'ın 400 bin nüfuslu ölçüsü Bağlar'ı sessizlik sardı.

11.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:11
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan yasağa uyan vatandaşa teşekkür
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır 'ın da bulunduğu 31 ilde uygulamaya koyduğu iki günlük sokağa çıkma yasağından sonra bugün Diyarbakır'ın 400 bin nüfuslu ölçüsü Bağlar 'ı sessizlik sardı.

Diyarbakır nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan ve 36 ilden büyük olan Bağlar ilçesinde yasak kararı sonrasında sokaklar boş kaldı. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için eczaneler, fırınlar ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm iş yerleri kapalı olurken, sokaklarda sadece belediye zabıtaları ve güvenlik güçleri yer aldı. Belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağı sonrasında 65 yaş üstü yaşlı, kronik hasta, engelli ve hamile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim etti. Bağlar Belediyesi, açık olan eczane ve benzin istasyonlarının listesini kendi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlayarak vatandaşları bilgilendirdi. Konulan yasak ve alınan tedbirlerin amacı aziz milletin sağlığını korumak içindir diyen, Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tedbirlere ve yasağa uyan vatandaşlara teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bağlar, Güncel
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