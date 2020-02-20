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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'nun eşinden yeni doğum yapan annelere ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, yeni doğum yapan kadınları evlerinde ziyaret etti.

20.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:12Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'nun eşinden yeni doğum yapan annelere ziyaret
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, yeni doğum yapan kadınları evlerinde ziyaret etti.

Dürdane Beyoğlu, moral desteği sağladığı annelere "Hoş geldin bebek" adını verdiği kampanya ile bebek çantaları hediye ediyor.

Beyoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Bağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş da eşlik ediyor.
Annelerin önemine işaret eden Beyoğlu, annelere verdikleri önemi ortaya koymak adına bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anneler ve bebeklerle yakından ilgilenen Beyoğlu, şöyle konuştu:
"Annelik kutsaldır. Medeniyetimizde ve dinimizde ise çok daha özel bir yere sahip. Bu ziyaretlerimizle annelerimize desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyoruz. Anneler, yetiştirecekleri hayırlı evlatlarla dünyaya yön verebilir. Bizim tarihimiz bunun güzel örnekleriyle dolu. Annelere vereceğimiz değer ve önem, aynı zamanda milletimizin geleceğine ışık tutacaktır. Bu kapsamda annelerimize yönelik ziyaretlerimiz ve moral veren desteklerimiz devam edecek."

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Kaynak: AA

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