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Bağlar Belediye Başkanından Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosuna ziyaret

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'da hizmet vermeye başlayan Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosunu ziyaret etti.

21.10.2019 13:28Bağlar Belediye Başkanından Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosuna ziyaret
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır'da hizmet vermeye başlayan Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosunu ziyaret etti.
Ziyaretinde Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı'ya görevinin hayırlı oması dileğinde bulunan Beyoğlu, yaptığı açıklamada, böyle bir hizmetin Diyarbakır'da verilmeye başlanmasının önemine değindi.
Beyoğlu, "Dışişleri Bakanlığı irtibat bürosu inşallah bölgemizin hem iktisadi hem de dış dünya ile olan iletişiminde çok önemli bir misyonu yerine getirecek. Diyarbakır'ın ve bölgemizin gelişmesine, kalkınmasına büyük önem veren Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir hizmeti kentimize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli göreve atanan Sayın İbrahim Yağlı'ya hayırlı olsun temennisinde bulunmak ve desteğimizi ifade etmek üzere ziyarette bulunduk." dedi.
Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Yağlı da ziyaretinden dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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