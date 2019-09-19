Haberler » Güncel » Haber

Bağlar Belediye Başkanından "Gaziler Günü" mesajı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

19.09.2019 12:34Bağlar Belediye Başkanından
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Beyoğlu, mesajında gaziliğin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Şehadetle birlikte 'gazilik' de bu toprakların en temel değeridir, yaşam nefesidir, vatan savunmasının ruhunu oluşturmaktadır. Yüce bir iman ve inanç barındıran bu duygu her zaman canlılığını korumaktadır. Huzur ve güvenlik içinde yaşadığımız, her karışında ecdadımızın yazdığı kahramanlık destanlarının izini taşıyan cennet vatanımız, şehit ve gazilerimizin şanlı mücadelesi sayesinde bizlere miras kalmıştır. Aziz vatanımızın bütünlüğü, milletin selameti, varlık ve birlik mücadelemizde kahraman gazilerimizden aldığımız ilhamla, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız bütün tehditleri bertaraf edeceğiz. Buna olan inancımız tamdır."

19 Eylül Gaziler Günü, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:52 İçişleri Bakanı Soylu, savunma sanayi teknoloji standlarını dolaştı
14:52 Yangında salınan gazların insanları etkileme riski düştü
14:52 Ağrı'da ayçiçeği hasadı başladı
14:52 Sinop'ta babasını satırla darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
14:52 Gantz'dan Netanyahu'nun koalisyon çağrısına şartlı destek
14:52 Sivas'ta 19 Eylül Gaziler günü
14:52 Minibüs hafriyat kamyonuna çarptı:  1'i kadın 2 ağır yaralı