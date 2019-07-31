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Bağlar Belediye Başkanından Kur'an öğrenen çocuklara ziyaret

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukları ziyaret ederek, bayram hediyesi verdi.

31.07.2019 13:22 Bağlar Belediye Başkanından Kur'an öğrenen çocuklara ziyaret
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukları ziyaret ederek, bayram hediyesi verdi.
Beyoğlu, TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimi alan çocuklarla bir araya geldi.
Onlarla görüşen ve Kurban Bayramı öncesinde bayramlık giysi hediye eden Beyoğlu, sınıfları gezdi, bir süre ders dinledi.
10 yaşındaki Musa Aras'ın sesinden etkilenen Beyoğlu, "Hepiniz birer Kur'an bülbülü olarak yetişecek ve sizden sonraki nesilleri yetiştireceksiniz. Yarınlarımız, geleceğimiz sizlere emanet. Dinimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatlar olacaksınız." dedi.

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Kaynak: AA

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