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Bağlar Belediyesi basın bürolarını dezenfekte etti

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentte bulunan basın bürolarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:50
Bağlar Belediyesi basın bürolarını dezenfekte etti
Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentte bulunan basın bürolarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan özel ekip yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır'daki basın bürolarını dezenfekte etti. Basın bürolarını tek tek gezen ekip, özel üretilmiş olan antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Başkan Beyoğlu, zor koşullara rağmen kamuoyunu aydınlatma hizmetini ifa eden basının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Basın kuruluşları da örnek davranışı nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve ekiplere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

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