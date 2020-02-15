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Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ediyor

Bağlar Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışından sonra başlayan don ve buzlanmaya karşı önlemler aldı.

15.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:51Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ediyor
Bağlar Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışından sonra başlayan don ve buzlanmaya karşı önlemler aldı.

Bağlar Belediyesi cadde ve sokaklarda gece geç saatlerde meydana gelen don olayları ve buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilememesi için tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. İlçeye bağlı tüm yerleşim yerlerinde sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 120 tondan fazla tuzlama işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Başkanı Hüseyin , don ve buzlanma olaylarına karşı önlemleri almaya devam ederek sürücülerin ve vatandaşların sıkıntı yaşamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşlar ve kırsaldaki mahalle muhtarları Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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