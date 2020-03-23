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Bağlar Belediyesi ekiplerince sağlığa zararlı gıdalar imha edildi

Bağlar Belediyesince gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçen ve hijyen kurallarına uymayan çok sayıda gıda ürününe el konuldu, imha edildi.

23.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:48
Bağlar Belediyesi ekiplerince sağlığa zararlı gıdalar imha edildi
Bağlar Belediyesince gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçen ve hijyen kurallarına uymayan çok sayıda gıda ürününe el konuldu, imha edildi.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınına karşı tedbirleri artıran Bağlar Belediyesi bir yandan da vatandaşın sağlığını tehlikeye sokacak gıdaların tespiti için de denetim yapıyor.
Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçen ve hijyen kurallarına uymayan çok sayıda gıda ürünü tespit edildi.
İlgili iş yerleri hakkında yasal işlem uygulayan ekipler, daha sonra yüzlerce ürüne el koyarak, imha etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel

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