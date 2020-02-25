Haberler » Güncel » Bağlar Belediyesi gıda denetimlerini artırdı - Haber

Bağlar Belediyesi gıda denetimlerini artırdı

Bağlar Belediyesi, ilçe genelindeki gıda denetimlerini artırdı.

25.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:28Bağlar Belediyesi gıda denetimlerini artırdı
Belediyesi, ilçe genelindeki gıda denetimlerini artırdı.
Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçedeki kasap, tavuk eti satış yeri, et market ve şarküterilerde sürekli denetim gerçekleştiriyor.
Ekipler denetimlerde tarihi geçmiş gıdalar, et ürünlerinin saklama koşulları, iş yerlerinde çalışan personelin hijyen koşulları, işletmelerin genel temizliği, kullanılan alet ve ekipmanları kontrol ediyor. Uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılıyor, uyarılarda bulunuluyor. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda yasal işlem yapılıyor.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, denetimlerle hem vatandaşları hem de esnafı korumayı amaçladıklarını belirtti.
Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Kimseye yaptırım uygulama derdinde değiliz. İşini doğru yapmayanlara engel olup, işini doğru yapan esnafı ve vatandaşımızın sağlığını korumak görevimiz. Tüm vatandaşlarımızdan şüpheli iş ve işlemler konusunda belediyemize yardımcı olmalarını istiyoruz."

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 15:53:13