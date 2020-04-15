Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu

Bağlar Belediyesi uhtuyaç sahibi 3 çocuklu aileye yardım etti.

Evlere temizlik yaparak geçimini temin eden Zeynep Başhan Ekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından evden çıkmayınca büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Zor şartlarda yaşama tutunmaya çalışan ailenin durumunu öğrenen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ekiplere yardım edilmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine ekipler yardım malzemelerini aileye ulaştırdı.

Yardım için teşekkür eden Ekin, "Allah kimseyi yoksullukla imtihan etmesin. Yaşamayan bilmez, gerçekten zor bir durumdayız. Benim isteğim kalıcı iş imkanı sağlansın. Çocuklarımı bu şekilde büyütmek ve okutmak istiyorum." dedi.