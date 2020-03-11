Bağlar Belediyesi, iki modern park projesi hazırladı
Bağlar Belediyesi, çok amaçlı, kültürel özellikli, botanik ve doğal iki modern parkı ilçeye kazandırıyor.
11.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Bağlar Belediyesi, çok amaçlı, kültürel özellikli, botanik ve doğal iki modern parkı ilçeye kazandırıyor.
Kütüphane, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan, "kuş cenneti" temalı botanik parklarda kuş türleri ve hayvan çeşitlerinin bulunacağı özel bir bölüme yer verilecek.
Toplam 42 bin metrekare alana sahip olacak parkta, yaz döneminde yaşanan hava sıcaklığı dikkate alınarak vatandaşların nefes alabileceği bir yürüyüş, gezinti ve dinlence alanı de bulunacak.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu , projelerin ve projeleri hayata geçirecekleri alanların hazır olduğunu belirtti.
İlgili kurumlarla görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Beyoğlu, "Onay almamız halinde hemen başlayacağız. Bu iki park hem kentin yeni yüzü olacak hem vatandaşlarımızın yeni nefes alanları olacak. Kütüphane, oyun salonları, engellilere yönelik alanlar, kuş cenneti ve hayvan bölümleri ile vatandaşlara huzurlu bir yaşam imkanı sunulacak. Bağlar'a hizmetin en güzeli yakışır." diye konuştu.
Kütüphane, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan, "kuş cenneti" temalı botanik parklarda kuş türleri ve hayvan çeşitlerinin bulunacağı özel bir bölüme yer verilecek.
Toplam 42 bin metrekare alana sahip olacak parkta, yaz döneminde yaşanan hava sıcaklığı dikkate alınarak vatandaşların nefes alabileceği bir yürüyüş, gezinti ve dinlence alanı de bulunacak.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu , projelerin ve projeleri hayata geçirecekleri alanların hazır olduğunu belirtti.
İlgili kurumlarla görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Beyoğlu, "Onay almamız halinde hemen başlayacağız. Bu iki park hem kentin yeni yüzü olacak hem vatandaşlarımızın yeni nefes alanları olacak. Kütüphane, oyun salonları, engellilere yönelik alanlar, kuş cenneti ve hayvan bölümleri ile vatandaşlara huzurlu bir yaşam imkanı sunulacak. Bağlar'a hizmetin en güzeli yakışır." diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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