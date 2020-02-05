Haberler » Güncel » Bağlar Belediyesi 'kentsel dönüşüm raporu' hazırladı - Haber

Bağlar Belediyesi "kentsel dönüşüm raporu" hazırladı

Bağlar Belediyesi "kentsel dönüşüm raporu" hazırladı.

05.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:10Bağlar Belediyesi
Belediyesi "kentsel dönüşüm raporu" hazırladı.
Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Teknik Personeli Kılıç Bağlar ilçesinin 385 bin nufüsu ile 50 ilden daha büyük olduğunu söyledi.
Eski mahallelerdeki çarpık kentleşmeye dikkat çeken Kılıç, "Evler üst üste yan yana inşa edilmiş. Mühendislik hizmeti olmadan yapılmış. Bu yapılar deprem dışında da büyük risk oluşturuyor. Bağlar'ın yeniden inşası için kentsel dönüşüm projemizi hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduk. Projeye yakın zamanda başlayacağız. Uzun zamanlı bir proje olacak." ifadelerini kullandı.

Bağlar Belediyesi, Bağlar, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 17:27:23