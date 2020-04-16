Bağlar Belediyesi kırsal mahalle yolları iyileştiriliyor
Bağlar Belediyesi 15 kırsal mahalle yolunun altyapı çalışmasını tamamladı.
16.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:54
Belediye ekipleri, bahar döneminin gelmesinden sonra kış dönemindeki olumsuz hava koşullarından dolayı hasar gören yerleşim yerlerindeki altyapı çalışmalarını gidermek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda kırsal mahalle ve mezranın yollarında iyileştirme yapıldı.
Vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı Başkan Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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