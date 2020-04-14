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Bağlar Belediyesi korona virüs tedbirlerini alarak asfalt çalışmalarına başladı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi korona virüs tedbirlerini alarak Karacadağ eteklerinden çıkan ve dünyanın en kaliteli asfaltı olarak kabul edilen bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile şehir içindeki yolları asfaltlamaya başladı.

14.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:15
Bağlar Belediyesi korona virüs tedbirlerini alarak asfalt çalışmalarına başladı
Diyarbakır 'ın Bağlar İlçe Belediyesi korona virüs tedbirlerini alarak Karacadağ eteklerinden çıkan ve dünyanın en kaliteli asfaltı olarak kabul edilen bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile şehir içindeki yolları asfaltlamaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak başlayan çalışmalarda yer alan ekipler maske kullanarak görev yaptı.

Karacadağ'ın eteklerinden çıkan siyah bazalt taşını tarla ve arazilerden temizleyerek bu alanları maliyetsiz şekilde vatandaşlar için tarım alanına çeviren, daha sonra bu taşları kendi asfalt üretim tesisinde işleyerek sıcak asfalta dönüştüren Bağlar Belediyesi, kış nedeniyle ara verdiği asfaltlama çalışmalarına Yeni Hal 2. Caddesinde başladı.

Yılın ilk asfalt çalışmasını korona virüs tedbirlerini alarak yerinde inceleyen Başkan Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyesi olarak korona virüs tedbirlerinin yanında hizmetlerine de devam ettiklerini söyledi. Bağlar Belediyesinin bu bölgede en büyük taş kırma plent şantiyesini kurduğunu hatırlatan Başkan Beyoğlu, "Yılda 600 bin ton asfalt imalat ediyoruz. Bu asfaltla Allah'ın izniyle Bağlarımızın her caddesi, en ücra yerini bu en kaliteli asfaltla biz asfalt yapacağız. Halkımıza hizmet için canla, başla gece gündüz demeden çalışıyoruz ve bütün yollarımızı asfaltlıyoruz. Kaldırımlarımızı yapıyoruz, halkımız yeter ki evinde otursunlar, evde kalsınlar. Biz onların hizmetinde ve emrindeyiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Karacadağ, Bağlar, Güncel
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