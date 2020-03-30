Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bağlar Belediyesi milli sporcularından "Evde kal" çağrısı

Bağlar Belediyesi'nin milli karatecileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

30.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:04
Bağlar Belediyesi milli sporcularından
Bağlar Belediyesi'nin milli karatecileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.
Bağlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları, gıda denetimleri ve sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetleri devam ediyor.
Bağlar Belediyesi'nin milli sporcuları Sena Kızılaslan, Zeynep Akçakmak ve İrem Nur Yazar "Evde kal, sağlıklı sal" sloganını sosyal medya üzerinden paylaşarak vatandaşlara çağrıda bulundu.
Karate milli takımı antrenörlerinden Mehmet Yazar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerinin önlemler konusunda büyük bir mücadele ortaya koyduğuna ve bu mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmayı hazırladıklarını söyledi.
Yazar, "Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden virüs salgını ülkemiz için milli mesele ve beka sorunu haline gelmiştir. Bizler de vatandaşlarımızı evde kalmaya teşvik etmek üzere evde kalınması için çağrıda bulunduk." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bağlar Belediyesi milli sporcularından 'Evde kal' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

11:58: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi - Haber 11:58: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 2 yıl 4 ay hapis cezası - Haber 11:58: Kütahya'da tek katlı ahşap ev yandı - Haber 11:57: Emniyetten evde kalan Mersinlilere teşekkür videosu - Haber 11:57: SAMSUN Karantina yurdundan 'evde kalın' mesajı verdiler - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 10:08: Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı - Haber