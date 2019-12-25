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Bağlar Belediyesi'nden engellilere destek

Bağlar Belediyesi engelli vatandaşların yaşam koşullarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

25.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:48 Bağlar Belediyesi'nden engellilere destek
Belediyesi engelli vatandaşların yaşam koşullarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yaptığı açıklamada, beton olduğu için engelli vatandaşlar tarafından kullanılamayan ve eleştiri konusu olan engelli rampalarını yeniden dizayn ettiklerini belirterek, yenilenen rampanın mimari eksikleri de giderilerek genişletildiğini söyledi.
Engellilere her alanda hizmet etme çabasında olduklarını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak bizim olmazsa olmaz sorumluluklarımızdandır. Bunun gibi bir çok çalışmayı ve hizmeti hayata geçireceğiz.Bu bizim engelli kardeşlerimize karşı hissettiğimiz sorumluluğun gereğidir. Onların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve hak ettikleri noktaya ulaştırmak için gerek engelli rampaları olsun gerekse başka proje ve çalışmalar olsun yerine getirmeye devam edeceğiz. Yaya geçitlerini ve sokak aralarını parke taşları ile yeniliyoruz."

Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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